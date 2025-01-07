Тбилиси, 7 января, 2025, 16:14 — ИА Регнум. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что для преодоления политического кризиса во Франции действующий президент Эммануэль Макрон должен уйти в отставку. Об этом он написал на своей странице в соцсети X 7 января.

Инна Кукуджанова/ТАСС Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили

Папуашвили добавил, что 61% французских граждан поддерживает уход Макрона с поста главы государства, а 50% французов хочет роспуска Национальной ассамблеи.

«Выборы могли бы стать хорошим решением политического кризиса», — отметил политик.

Как передавало ИА Регнум, один из сильнейших, по оценкам метеорологов за 90 лет, циклон «Шидо» обрушился на заморский французский департамент Майотту в середине декабря. В результате без электроснабжения остались более 15 тыс. домохозяйств, серьёзно пострадала инфраструктура и аэропорт.

20 декабря на Майотте побывал президент Франции. Местные жители освистали его и начали скандировать призывы уйти в отставку, они также обвинили главу республики в отсутствии должной реакции на происшествие, а в ответ Макрон нагрубил людям.

6 января Макрон заявил, что Россия якобы пыталась дестабилизировать электоральный процесс в Грузии. На следующий день премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе посоветовал Макрону не лгать про якобы вмешательство России в выборы в Грузии, а лучше следить за Украиной.