Москва, 7 января, 2025, 16:20 — ИА Регнум. Заявления киевского режима о желании вступить в НАТО по модели Западной Германии — это способ нарастить силы с помощью западных спонсоров и с новой силой ударить по России. Об этом во вторник, 7 января, заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с ИА Регнум.

Thomas Trutschel/Global Look Press

Советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко ранее сообщил, что Киев рассматривает возможность вступления в НАТО по модели Западной Германии. Он уточнил, что гарантии безопасности могут распространяться только на часть территории Украины, находящуюся под контролем киевского режима.

Военный эксперт считает, что это заявление стало подготовкой населения Украины к тому, что те территории, которые вошли в состав России, Киевом будут утеряны. Также такие слова являются свидетельством того, что они предлагают некое двухступенчатое признание этих территорий, уточнил специалист.

«Первое — де-факто мы признаем, что это территория России, а де-юре это остаётся территорией Украины. И вот когда они под зонтиком НАТО или с помощью западных соседей окрепнут, то попытаются эти территории вернуть. То есть мы видим такую игру политическую, главной задачей в которой является усыпление нашей бдительности, обман нашего руководства и попытка через 20–30 лет сделать матч-реванш»,— считает Матвийчук.

Собеседник агентства объяснил, что когда на Украине говорят о модели вступления в НАТО по типу Западной Германии, имеют в виду события, развернувшиеся после Второй мировой войны, когда были так называемые зоны влияния.

«Была зона советская зона влияния и зона оккупации западных стран. Вот зона оккупации западных стран — она вошла в состав НАТО, но при этом они согласились с существованием Германской Демократической Республики на месте советского влияния. Позже ГДР вошла в Варшавский договор. Сегодня мы ничего такого не наблюдаем. Мы наблюдаем аморфное, непонятное образование, которое пытается именовать себя Украиной, хотя таковой на сегодняшний день не является»,— поделился мнением военный эксперт.

Матвийчук уточнил, что Украина на сегодняшний день не олицетворяет собой государство украинцев ввиду её раздроблённости на зоны влияния. По мнению специалиста, Киев не имеет суверенной экономики, суверенного финансового права, общепризнанного гуманитарного права по той причине, что не соблюдается ни одно из положений прав человека, религий, вероисповеданий, языка и многого другого.

«Представьте себе, что вдруг они решат всё-таки принять в НАТО такое государство. А завтра, допустим, Полтавская и Черниговская области захотят войти в состав России. Что будем делать? Ведь это же тоже русские люди, которые говорят на русском языке, нашего вероисповедания. Просто каким-то образом они вдруг оказались на этом образовании, которое мы сегодня называем Украина»,— сообщил эксперт.

Матвийчук не исключает того, что заявления о вступлении Украины в НАТО с помощью разных моделей — это всё «хотелки» местной элиты, которая понимает, что теряет политическую власть, а вместе с этим и возможности накапливать богатство.

«Если произойдёт смена власти на Украине, то произойдёт и смена финансовых потоков, которые будут переориентированы совсем не на их богатство, а на другие нужды. Представьте себе, сейчас надо восстанавливать Украину, кто её будет восстанавливать? Также на Украине живут люди, которые ещё в период Советского Союза и после Советского Союза заработали какие-то социальные гарантии, пенсии, льготы и тому подобное. Кто это всё будет выплачивать? То есть элиты понимают, что больше Украине не нужны. Поэтому они пытаются вот такими суррогатными методами действовать»,— подытожил военный эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июня прошлого года президент России Владимир Путин назвал условия для переговоров Москвы с Киевом. Украинская сторона должна признать существующие территориальные реалии и вывести войска из регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году. Также Украина должна отказаться от планов вступить в НАТО.

19 декабря Путин заявил, что Москва готова на переговоры с любым представителем Киева, но подписывать документы российская сторона будет только с легитимными властями. Легитимность есть только у Верховной рады, срок полномочий главы киевского режима Владимира Зеленского на посту президента Украины истёк. Президент России также напомнил, что киевский режим сам отказался от переговоров с Москвой.