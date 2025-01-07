Москва, 7 января, 2025, 15:33 — ИА Регнум. В Госдуме поддержали инициативу Минобрнауки об отказе от бакалавриата в 2026 году. Об этом 7 января сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Владимир Песня/РИА Новости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что переход на базовое и специализированное высшее образование является правильным шагом для повышения качества обучения.

«Со своей стороны будем поддерживать Минобрнауки в реализации этого вопроса. От качества подготовки кадров зависят развитие экономики и технологический суверенитет нашей страны», — заявил спикер палаты.

Как сообщало ИА Регнум, 7 января Минобрнауки заявило, что российские высшие учебные заведения с 1 сентября следующего года перейдут на новую систему высшего образования. Отмечается, что обучающиеся по действующим в данный момент образовательным программам студенты смогут завершить освоение программы, на которую они поступали.

В конце августа председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил сформировать стратегию развития образования до 2030 года. Её проект должны разработать и представить в правительство до 4 марта 2025 года Минпросвещения, Минфин, Минобрнауки и Рособрнадзор.