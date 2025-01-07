Париж, 7 января, 2025, 15:18 — ИА Регнум. Основатель и бывший лидер французской партии «Национальный фронт» («Национальное объединение») Жан-Мари Ле Пен умер в возрасте 96 лет. Об этом 7 января сообщило агентство France Presse со ссылкой на семью политика.

Roses Nicolas/ABACA/ТАСС

«Жан-Мари Ле Пен… скончался во вторник в возрасте 96 лет», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Ле Пен скончался в медицинском учреждении в коммуне Гарш в департаменте О-де-Сен, куда его доставили несколько недель назад.

Также отмечается, что его дочь Марин Ле Пен, которая возглавляет парламентскую фракцию «Национального объединения», в день смерти отца находилась с визитом на Майотте (заморский департамент Франции). Там произошло столкновение двух барж, на одной из которых была Ле Пен.

Как передавало ИА Регнум, 15 апреля 2023 года Жан-Мари Ле Пен попал в больницу из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности. В феврале 2022 года его госпитализировали после лёгкой формы инсульта. Свой день рождения в 2021 году он встретил в больничной палате, а в 2018 году его госпитализировали трижды из-за непрекращающегося жара. После последней госпитализации его дочь Марин рассказала, что отец остаётся в больнице из-за предполагаемых проблем с сердцем, но чувствует себя нормально.

В начале 2024 года Ле Пена, которому на тот момент было 95 лет, поместили под опеку из-за ухудшения состояния здоровья. Такое решение принял суд по просьбе семьи политика после медэкспертизы.

Жан-Мари Ле Пен пять раз участвовал в борьбе за президентское кресло. В 2011 году он уступил руководство партией Марин, в 2015-м его исключили из партии.