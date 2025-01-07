* — движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено

Вашингтон, 7 января, 2025, 15:18 — ИА Регнум. Пентагон может с почестями уволить более 30 тыс. ветеранов — представителей ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом 7 января сообщило Reuters.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным агентства, минобороны США рассмотрит запросы о повышении статуса демобилизации до почётного и уберёт информацию об ориентации ветеранов из документов об увольнении. Таким образом, эта мера даст военнослужащим право получить медицинские и иные льготы.

Ранее в 2023 году ветераны — представители ЛГБТ подали коллективный иск о нарушении их прав, так как Пентагон не устранил «продолжающуюся дискриминацию» после отмены политики «Не спрашивай, не говори». Данная политика, проводимая с 1993 по 2011 год, подразумевала запрет на военную службу для открытых представителей ЛГБТ и «неблагоприятные» последствия для тех, кто сообщал о своей сексуальной ориентации.

Адвокат Челси Кори также отметил, что с момента отмены политики упоминание ориентации ветеранов в документах об увольнении остались, что свидетельствует, по его словам, о намеренной дискриминации.

Документ о повышении статуса был подан в Федеральный окружной суд Северного округа Калифорнии, заседание состоится 12 февраля.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре голливудский актёр Мэл Гибсон призвал запретить ЛГБТ и Black Lives Matter (BLM) символику в школах США. Об этом он сообщил после победы на выборах президента США Дональда Трампа.

8 ноября считающий себя женщиной сын американского миллиардера Илона Маска решил покинуть США из-за победы республиканца на выборах. Ксавье Маск, который идентифицирует себя как Вивиан Дженна Уилсон, заявил, что даже если при Трампе не будут приняты законы против представителей ЛГБТ, то проголосовавшие за это люди никуда не денутся из США, поэтому он больше не в силах жить рядом с ними.