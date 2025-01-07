Донецк, 7 января, 2025, 15:07 — ИА Регнум. Большая часть территории города Дзержинска (украинское название — Торецк) в Донецкой Народной Республике (ДНР) зачищена от Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 7 января сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Противник выбит с большей части территории Дзержинска. Идёт зачистка оставшейся группировки», — приводит агентство слова источника.

Отмечается, что большая часть города зачищена, потери ВСУ на этом участке фронта идут на тысячи.

Как передавало ИА Регнум, 6 января российские военные полностью освободили Курахово в ДНР. В Минобороны отметили, что командование ВСУ стянуло для обороны города крупные силы, в том числе националистические формирования и зарубежных наёмников, которых усилили артиллерией и танками.

Всего в ходе боёв за Курахово ВСУ потеряли свыше 12 тыс. человек, а также около 3 тыс. единиц различных вооружений и военной техники, включая 40 танков и других боевых бронированных машин. За два месяца боевых действий под городом ежедневные потери украинской армии в среднем составляли от 150 до 180 человек убитыми и ранеными.