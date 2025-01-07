Москва, 7 января, 2025, 15:15 — ИА Регнум. В 2025 году западные страны с целью дестабилизировать ситуацию в Белоруссии будут пытаться создавать военизированные формирования из белорусских мигрантов. Об этом говорится в докладе Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН.

Отмечается, что Запад будет продолжать поддержку осевшей в европейских странах белорусской оппозиции, о чём говорит позиция официальных структур Европейского союза.

«После пересмотра отношений с Белоруссией в 2020 году и в свете «причастности режима [президента Белоруссии Александра] Лукашенко к российской СВО на Украине» программа помощи ЕС скорректирована в сторону негосударственных субъектов», — процитировало выдержку из документа «РИА Новости».

В докладе указывается на то, что в период с 2020 по 2024 год финансовая помощь белорусской оппозиции только в рамках Инструмента соседства, развития и международного сотрудничества (NDICI) составила порядка 140 млн евро, а кроме этого ЕС поддерживает альтернативные образовательные и культурные проекты, которые якобы способствуют сохранению белорусской идентичности.

Вместе с тем авторы документа уточняют, что в Брюсселе не верят в скорую политическую трансформацию Белоруссии.

«Однако, чтобы приблизить эту перспективу, продолжатся попытки создания неких военизированных формирований из белорусских мигрантов по типу «полка Калиновского» (признан террористической организацией в Белоруссии — Прим. ред.). Давление на Белоруссию, политическое и стратегическое, будет расти вместе с усилением генерируемой НАТО напряжённости вдоль российских и белорусских границ», — добавляется в докладе.

Как сообщало ИА Регнум, 11 декабря экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выступила с утверждением, что Лукашенко якобы может лишиться власти в стране путём силового переворота, в том числе с участием националистического формирования «полк имени Калиновского». Она также заявила о якобы множестве сценариев для силовой смены власти в Белоруссии.

Начальник главного управления — замначальника генштаба армии Белоруссии Владимир Куприянюк 5 ноября рассказал, что бежавшая из республики белорусская оппозиция готовится к смещению власти в республике и этим процессом руководит Запад. Он уточнил, что для реализации такой цели ведётся вербовка наёмников для создания так называемой белорусской добровольческой армии, ядром которой будет националистический «полк Калиновского».

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин 26 ноября заявил, что западные спецслужбы намереваются дестабилизировать обстановку в Белоруссии перед выборами президента этой страны и использовать для этой цели наёмников формирования «полк имени Калиновского». Директор СВР напомнил, что наёмники этой группировки воюют в составе украинской армии вместе с другими националистическими организациями.