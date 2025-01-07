Минск, 7 января, 2025, 14:51 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский хочет втянуть Белоруссию в войну. Об этом во вторник, 7 января, заявил президент страны Александр Лукашенко.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Почему Володя Зеленский себя так ведёт? Мы же нормально с ним были, в хороших отношениях. И моя маленькая семья тоже. Чего он вякает, чего ему не хватает? Ему дают команду. Надо всячески делать всё, чтобы втянуть страну в войну», — приводится его заявление, сделанное в ходе посещения храма на Рождество, в материале БЕЛТА.

По словам белорусского лидера, если намерения Зеленского воплотятся в реальность, то Белоруссия окажется в тяжёлой ситуации, которую она может «не выдержать как государство». Он также обратил внимание на напряжённую обстановку вокруг своей страны, назвав при этом её мирным «маленьким» островком. В числе прочего Лукашенко отметил, что диктатура в Белоруссии гораздо лучше демократии на Украине.

Ранее, в сентябре прошлого года, президент Белоруссии заявил, что стране надо готовиться к войне, если она хочет мира. В то же время Лукашенко подчеркнул, что какой бы острой ни была обстановка вокруг государства, тенденций к развязыванию боевых действий против республики пока что не наблюдается.