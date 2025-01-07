Киев, 7 января, 2025, 14:41 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский своим интервью американскому журналисту Лексу Фридману хотел улучшить имидж на Западе и перебить сформированный о нём негатив. Об этом 7 января заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский в своём Telegram-канале.

Pavlo Bahmut/Global Look Press Владимир Зеленский

«Вот эти все ужимки, попытки казаться своим парнем явно направлены на американскую аудиторию, которой [Зеленский] очень хочет понравиться и казаться «хорошим парнем», — отметил он.

По словам Дубинского, делается это для того, чтобы перебить тот негатив, которым окружён имидж Зеленского после критики со стороны американского бизнесмена Илона Маска и сына избранного президента США Дональда Трампа-младшего.

Депутат также раскритиковал поведение Зеленского во время интервью.

«Оправдательно-извинительный тон. В стиле «не бейте меня, дяденьки, я же хороший». Лично у меня самое мерзкое впечатление вызвал», — заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима не сумел сдержать эмоции и за три часа интервью, опубликованного 5 января, несколько раз использовал нецензурные выражения. Зеленский пользовался матерными словами, когда беседа заходила о России и её властях, комментируя отказ западных стран ввести санкции против Москвы перед началом СВО на Украине, а также жалуясь на то, что подписантам меморандума в Будапеште Киев был безразличен.

Американский журналист Майкл Трейси раскритиковал интервью Зеленского, назвав его ужасным. Он отметил, что в речи главы киевского режима были сплошные банальности и обобщения, а само интервью затевалось исключительно для того, чтобы Зеленский похвалил избранного президента США Дональда Трампа.

Британский портал UnHerd 6 января назвал тщетными попытки Зеленского «умаслить» Трампа. Во время интервью глава киевского режима неоднократно обращался с лестью к будущему президенту США, восхваляя его как «сильного» и критикуя нынешнего лидера Джо Байдена за нерешительность в оказании поддержки Киеву. Однако Трамп, уже скептически настроенный по отношению к вступлению Украины в НАТО, вряд ли поддастся на подобные призывы, отметило издание.

6 января в Госдуме назвали интервью Зеленского «агонией в последней стадии». Конец диктатуры украинского политика близок, из-за чего он позволяет себе шантаж с оскорблениями и готов отдать страну на растерзание западным партнёрам, отметили в нижней палате парламента.