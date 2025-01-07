Москва, 7 января, 2025, 14:54 — ИА Регнум. Российские высшие учебные заведения с 1 сентября 2026 года перейдут на новую систему высшего образования. Об этом 7 января сообщили в Министерстве науки и образования РФ.

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«Переход всех российских университетов на обновленную систему высшего образования планируется с 1 сентября 2026 года», — процитировало сообщение ведомства «РИА Новости».

Отмечается, что Минобрнауки к этому времени должно подготовить и утвердить соответствующие нормативные правовые акты, при этом обучающиеся по действующим в данный момент образовательным программам студенты смогут завершить освоение программы, на которую они поступали.

Как сообщало ИА Регнум, глава Минобрнауки Валерий Фальков 17 декабря 2024 года заявил, что в 2025 году в вузах ожидается увеличение количества бюджетных мест на приоритетные направления. Он добавил, что 2025 год будет посвящён активным процессам по переходу на новую модель высшего образования.

Заведующий кафедрой Финансового университета при правительстве РФ, профессор Александр Цыганов 27 декабря заявил ИА Регнум, что конкретизирующий правила поступления в вузы законопроект призван исключить возможность использования техникумов и колледжей как обычную лазейку по обходу ЕГЭ. Эксперт добавил, что также документ служит для того, чтобы все программы, которые позволяют студентам бесшовным образом поступать в вузы, отвечали здравому смыслу.

В конце августа председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил сформировать стратегию развития образования до 2030 года. Её проект должны разработать и представить в правительство до 4 марта 2025 года Минпросвещения, Минфин, Минобрнауки и Рособрнадзор.