Курск, 7 января, 2025, 13:42 — ИА Регнум. Большое количество военных Вооружённых сил Украины (ВСУ) после провальной попытки контратаки сдались в плен российским силам в Курской области. Об этом во вторник, 7 января, рассказали в российских силовых структурах.

«Пленных взяли большое количество», — поделился источник ТАСС.

Как ранее в этот же день уточнил собеседник агентства, пленные украинцы признались, что командование поставило перед ними задачу установить контроль над селом Большое Солдатское. Однако военнослужащие Северной группировки войск сорвали эти планы, нанеся противнику мощное огневое поражение.

В результате успешных действий ВС РФ украинская армия потеряла до 485 бойцов, в том числе порядка 150 человек при попытке прорыва к хутору Бердин.