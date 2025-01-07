Москва, 7 января, 2025, 13:29 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин встретил праздник Рождества Христова в окружении участников СВО, волонтёров и их семей, с которыми уже общался в рамках мероприятий к Году семьи.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Российский лидер традиционно в праздник посещает храм. На этот раз он встретил Рождество в храме великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве.

Вместе с главой государства в богослужении участвовали потерявший зрение ветеран спецоперации Александр Антонов из Татарстана, участник встречи Путина со студентами-бойцами Иван Багров и его восьмилетняя племянница.

Также в храмовом зале присутствовали семьи участников программы «Время героев» Ивана Болдырева и Кирилла Лосунчукова и семейство ученицы из Подмосковья Таисии Леоновой. Её мечту в этом году президент исполнил в рамках акции «Елка желаний».

Встретить праздник вместе с главой государства смог 12-летний школьник из Москвы Захар Плохих, в День народного единства 4 ноября возложивший вместе с Путиным цветы к памятнику Минину и Пожарскому. Мальчик пришёл со своим отцом, участником спецоперации, Василием Плохих, матерью и младшей сестрой.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 7 января Путин лично поздравил с Рождеством патриарха Московского и всея Руси Кирилла, приехав в храм Христа Спасителя. Он встретился с предстоятелем РПЦ и провёл с ним беседу тет-а-тет.

Патриарх по просьбе главы государства освятил нательные кресты и иконы для участников специальной военной операции. Как отметил Путин, он передаст крестики и иконки командующим группировками войск ВС РФ. Помимо этого российский лидер попросил священнослужителя, чтобы на цепочках к крестам были выгравированы инициалы президента.

7 января прошлого года Путин встретил Рождество в храме Спаса Нерукотворного Образа, расположенном на территории резиденции в Ново-Огарёве. На службе вместе с президентом также присутствовали семьи военнослужащих, погибших в ходе проведения специальной военной операции.