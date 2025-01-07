Ульяновск, 7 января, 2025, 13:47 — ИА Регнум. Ульяновский автозавод (УАЗ) повысил цены на производимые им автомобили 2025 года выпуска. Новые цены во вторник, 7 января, были опубликованы на сайте автопроизводителя.

Elena Mayorova/Global Look Press

Так, внедорожник УАЗ «Патриот» выпуска 2025 года в младшей комплектации Base ИКАР будет теперь стоить 1,78 млн рублей, в то время как цена на прошлогодний «Патриот» с тем же оснащением составляет 1,7 млн рублей. С пакетом Limited эта модель 2025 года будет стоить 2,04 млн рублей против 1,96 млн рублей за автомобиль прошлого года.

Внедорожник УАЗ Hunter подорожает на 70 тыс. рублей: автомобиль в базовой версии будет теперь стоить 1,6 млн рублей против 1,53 млн рублей за машину прошлого года с двигателем «Евро-5». В комплектации «Экспедиция» с силовыми бамперами, верхним багажником и лебёдкой эту модель будут теперь продавать за 1,91 млн рублей против прежних 1,84 млн рублей. УАЗ «Пикап» 2028 года выпуска также подорожал на 80 тыс. рублей.

Как сообщало ИА Регнум, 2 января АвтоВАЗ раскрыл новые цены на автомобили Lada, цены на некоторые модели будут повышены с 14 января. Подорожают седаны Lada Granta и Lada Vesta, а также трёхдверный внедорожник Niva Legend. При этом цены на модели Lada Aura, Lada Larus и Lada Niva Travel не изменятся.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Пётр Щербаченко заявил 19 декабря 2024 года, что россиянам пока не стоит спешить с покупкой автомобиля. По словам эксперта, цены на машины выросли на 15% с начала года из-за повышения утилизационного сбора и колебаний валюты, а средняя ставка по автокредиту после повышений ключевой ставки составляет 26,39%, в диапазоне от 21% до 34,8%.