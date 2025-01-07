Киев, 7 января, 2025, 13:11 — ИА Регнум. Правительство Украины хочет вернуть украинцев из-за рубежа, не принимая принудительных мер. Об этом 7 января заявил глава министерства национального единства Алексей Чернышов.

Volha Shukaila/Global Look Press

«За рубежом у нас 20–25 млн, по нашим оценкам, на Украине 32 млн приблизительно. И мы начинаем процесс возвращения украинцев домой. Хотел бы сразу сказать, что возвращение является исключительно добровольным, никаких принудительных мер не будет», — сказал он в эфире национального телемарафона.

При этом Чернышов не уточнил, какие конкретные шаги будут предприниматься в этом направлении.

Как передавало ИА Регнум, 3 января глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина вернёт беженцев, которые оказались в Европе, если европейские государства представят украинской стороне дополнительное количество средств противовоздушной обороны (ПВО).

24 декабря испанская газета El País написала, что киевский режим требует от стран ЕС прекратить оказывать помощь украинским беженцам, чтобы те возвращались на родину. По информации издания, за границей продолжают находиться от шести до 10 млн жителей Украины. Авторы публикации отмечают, что Киев хочет вернуть этих людей на фоне глубокого демографического кризиса в стране.

27 ноября глава ведомства по делам беженцев земельного правительства Берлина Марк Зиберт рассказал, что количество украинских беженцев, которые хотят остаться жить в ФРГ, постоянно растёт. Он уточнил, что за год этот показатель вырос на 21 процентный пункт.

В сентябре газета Neue Osnabrücker Zeitung проинформировала, что в Германии проживают 3,48 млн беженцев, что стало рекордом с 1950-х годов. Из них почти 1,18 млн составляют украинские граждане.