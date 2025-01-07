Москва, 7 января, 2025, 13:29 — ИА Регнум. Вице-премьер России Марат Хуснуллин исполнил желание 11-летнего мальчика, который мечтал побывать в Губернском театре Москвы. Об этом 7 января заявила в Telegram-канале пресс-служба правительства РФ.

Кадр из видео Вице-премьер России Марат Хуснуллин

В рамках всероссийской акции «Ёлка желаний» для 11-летнего Никиты Виноградова из деревни Пахорка организовали встречу с актёром Сергеем Безруковым и подарили возможность выступить на сцене.

«Это очень необычное желание — пойти в Губернский театр. Я знаю, что ты пойдёшь, увидишь этот театр. Я думаю, тебе будет интересно всё это посмотреть. Может быть, в будущем сам станешь артистом», — заявил вице-премьер.

Отмечается, что директор театра провела для Никиты экскурсию, мальчик также смог посмотреть спектакль «Маленький принц». Кроме того, дополнительными подарками для него стали книга «История русского театра» с автографом Безрукова и плюшевый медведь.

Ранее Хуснуллин принял участие в «Ёлке желаний» и снял с дерева четыре новогодних шара-открытки.

«Ёлка желаний» проходит с 2018 года. Акция призвана дарить новогоднее настроение детям и пожилым людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. За всё время проведения акции её организаторы исполнили желания более 60 тыс. человек.

Как сообщало ИА Регнум, в конце декабря президент России Владимир Путин в рамках благотворительной акции «Ёлка желаний» исполнил мечту 10-летней Маргариты из белгородского города Шебекино. Она совершила тренировочный полёт на авиатренажёре «Сухой Суперджет 100». Кроме того, девочка впервые посетила Москву, Национальный центр «Россия» и посмотрела «Щелкунчика» в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко.