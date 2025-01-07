Будапешт, 7 января, 2025, 13:25 — ИА Регнум. Экономика Европейского союза в очередной раз оказалась в сложном положении из-за Украины, которая прекратила транзит российского газа в страны объединения. Об этом 7 января заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

Roman Naumov/Global Look Press

По словам Сийярто, несмотря на то, что Украина считается кандидатом на вступление в сообщество, стремясь стать его членом, она вновь «поставила европейскую экономику в сложное положение» из-за прекращения транзита газа из России по своей территории в такие страны, как Австрия, Венгрия и Словакия.

«Это особенно важно для Центральной Европы, и поэтому мы провели разговор по телефону с моим коллегой, министром иностранных и европейских дел Словакии Юраем Бланаром, чтобы проанализировать ситуацию в связи с решением Украины», — написал Сийярто в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Как передавало ИА Регнум, пресс-служба «Газпрома» 1 января сообщила о прекращении поставок российского природного газа в Европу через территорию Украины из-за отказа Киева продлевать соответствующее соглашение. В ответ на это в Еврокомиссии заявили о якобы готовности сообщества к такому решению украинской стороны.

Агентство Bloomberg 6 января сообщило, что страны — участницы ЕС на фоне холодной погоды сжигают свои запасы газа самыми быстрыми темпами за последние семь лет. Отмечалось, что они также закупают рекордные объёмы российского сжиженного газа.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 2 января заявила, что решение Киева о прекращении транзита российского газа принято в интересах США и ослабит экономический потенциал ЕС, что наиболее негативным образом скажется на уровне жизни жителей стран — участниц объединения. Она добавила, что экономически успешной и независимой в прошлом Европе придётся заплатить высокую цену за американское покровительство.