Пекин, 7 января, 2025, 13:04 — ИА Регнум. Китайские учёные разработали сверхточные атомные часы, способные изменить характер будущих войн. Об этом 7 января сообщила газета South China Morning Post (SCMP).

Julian Stratenschulte/Global Look Press

Утверждается, что цезиевые атомные фонтанные часы NIM-TF3 высотой 1,5 м и размером с небольшой однодверный холодильник можно перевозить на военном грузовике. При этом даже длительная транспортировка и ухабистая местность не повлияют на их работу — прибор продолжит показывать время с погрешностью менее чем в одну пятую квадриллионной секунды. Механизм часов способен долгое время работать автономно и без профобслуживания.

Издание подчёркивает, что ранее подобное считалось невозможным. Сравнимой точности достигали лишь атомные часы больших размеров, для хранения которых требовалась лаборатория, защищенная от любых внешних воздействий.

Высокоточная система хронометража даёт возможность военным радарам работать синхронно на большом расстоянии друг от друга. С их помощью выявляют и ведут истребители-невидимки. Также часы улучшают качество сигналов для систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и облегчают передачу больших объёмов данных.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре прошлого года SCMP написала о создании в Китае нового типа микроволнового оружия, напоминающего луч «Звезды смерти» из фильмов «Звёздные войны». Система вооружения состоит из нескольких устройств, излучающих микроволны, которые могут сливаться в мощный энергетический луч, чтобы атаковать цель. По итогам экспериментов выяснилось, что данное устройство может эффективно подавлять сигналы американского GPS и прочих спутников.