Астана, 7 января, 2025, 13:02 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с Рождеством Христовым.

Kremlin Pool/Global Look Press

«Этот светлый праздник является олицетворением добра и надежды, он объединяет верующих людей во имя служения высоким идеалам гуманизма», — отмечается в тексте поздравления, распространенном пресс-службой президента Казахстана.

Как отметил Токаев, православие вносит важный вклад в укрепление единства и солидарности народа Казахстана, продвижение ценностей патриотизма, созидания и ответственности, лежащих в основе общенациональной идентичности.

«Убежден, согласие и взаимопонимание в обществе будут оставаться надёжной основой устойчивого прогресса Казахстана», — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.