Белоруссия, 7 января, 2025, 13:18 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 7 января заявил, что не держится за власть и хочет, чтобы она спокойно перешла к новому поколению. Об этом сообщило белорусское агентство БелТА.

Belkin Alexey/Global Look Press

В Рождество Лукашенко посетил храм Николая Чудотворца в городе Логойск. Он зажёг рождественскую свечу и пообщался в храме с прихожанами и священниками.

«Я сделаю всё для того, чтобы тихо, спокойно передать эту власть новому поколению. Потому что я надеюсь ещё при новой власти, и вы тоже, пожить», — заявил Лукашенко.

Он отметил, что хочет видеть, как будут жить дети, подрастающее поколение. Силой удерживать власть он не намерен. Чтобы передача власти состоялась, нужно подготовить поколение, которое будет беречь и ценить страну. Политик назвал смену поколений непростым процессом.

«Я не о том, что я завтра сбегу куда-нибудь. Пока есть здоровье, я буду с вами. В любой должности буду работать для того, чтобы сохранить то, что мы создали своими руками», — отметил Лукашенко.

Как сообщало ИА Регнум, в августе Лукашенко призвал белорусов привыкать к мысли о том, что он «не вечный». Глава Белоруссии заявил, что, выйдя на пенсию, переедет жить в деревню. Он добавил, что должен оставить своему преемнику мирную страну. Также глава республики заявил, что готовит людей к своему уходу с президентского поста.

В Белоруссии 26 января состоятся выборы президента. ЦИК республики 23 декабря зарегистрировал Лукашенко в качестве кандидата на должность главы государства.