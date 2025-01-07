Москва, 7 января, 2025, 13:18 — ИА Регнум. Избитый на Тверском бульваре в Москве серебряный призёр чемпионата Европы по гребле на байдарках, участник летних Олимпийских игр 2016 года Кирилл Ляпунов не стал писать заявление на напавших на него. Об этом 7 января сообщил Telegram-канал SHOT.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По словам родственников спортсмена, в ходе медосмотра выяснилось, что Ляпунов во время инцидента получил только сильные ушибы, а подозрение на переломы скулы и глазницы не подтвердилось. При этом гребец-олимпиец не помнит, из-за чего начался закончившийся его избиением конфликт.

«Сам Кирилл говорит, что в тот вечер отдыхал с друзьями в баре и сейчас не хочет привлекать никого к ответственности», — говорится в сообщении.

Уточняется, что сотрудниками полиции было установлено, что у спортсмена на Тверской произошёл конфликт с прохожими, переросший в драку, при этом Ляпунов не стал писать заявление на нападавших.

«Проверка проводится по факту нанесения телесных повреждений. Причастных продолжают искать», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 6 января Ляпунова избили на Тверском бульваре в Москве. Спортсмен рассказал, что он был нетрезв и потому не помнит нападавших и подробностей произошедшего. После встречи знакомые предлагали ему поехать на такси домой, но Ляпунов отказался.

Позднее в этот же день генсек Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Елена Исхакова заявила, что гребец испытывает проблемы с речью после того, как его избили в центре Москвы. Она уточнила, что инцидент произошёл 3 января.

Спортсмен выступает за сборную Россию с 2009 года. Он дважды побеждал на летней Универсиаде в Казани и завоевал множество наград в рамках национальных первенств.