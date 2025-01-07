Тбилиси, 7 января, 2025, 12:22 — ИА Регнум. Президенту Франции Эммануэлю Макрону лучше было бы следить за Украиной, а не лгать про якобы вмешательство России в выборы в Грузии. Об этом 7 января заявил журналистам премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

Инна Кукуджанова/ТАСС

Макрон 6 января заявил, что Россия якобы пыталась дестабилизировать электоральный процесс в Грузии.

«Пусть президент Франции следит за Украиной, которой пожертвовали с целью её уничтожения. Я говорю о том, что является реальной проблемой. Ложь я не смогу комментировать. Я комментирую ту проблему, перед которой сегодня находятся все, — это уничтоженная Украина», — отметил Кобахидзе.

Как сообщало ИА Регнум, парламентские выборы в Грузии состоялись 26 октября. Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» набрала почти 54% голосов и получила право единолично формировать правительство. На следующий день Кобахидзе заявил, что выборы были легитимными и никто не сможет доказать обратного.

1 ноября Кобахидзе назвал беспрецедентным внешнее вмешательство в прошедшее голосование. По его словам, фиксировалось и иностранное финансирование кампаний.

Бывшая на тот момент президентом Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не признаёт результаты выборов. Она также утверждала, что имела место «тотальная фальсификация». При этом она не привела никаких доказательств.

С 4 ноября лидеры грузинской оппозиции начали в Тбилиси протестные акции. Они вновь активизировались после того, как Кобахидзе 28 ноября заявил о решении правительства до конца 2028 года не обсуждать вопрос о переговорах о вступлении в Евросоюз. Власти также отказались от всех бюджетных грантов от Брюсселя.

При этом пять депутатов Европарламента 12 декабря приняли участие в протестном митинге грузинской оппозиции в Тбилиси.

В первые дни протесты сопровождались беспорядками, манифестанты бросали в правоохранителей тяжёлые предметы, пиротехнику и бутылки с зажигательной смесью. Однако после серии обысков и задержаний, проведённых сотрудниками полиции у протестующих, митинги с 4 декабря начали проходить почти без происшествий. Кобахидзе 5 декабря заявил, что в республике удалось пресечь попытку «майдана».