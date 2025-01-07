Москва, 7 января, 2025, 12:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин созвонился с жительницей Горловки 15-летней Ариной Порхал, чей шарик он снял с «Ёлки желаний». Об этом 7 января сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Арина очень хотела побывать в Санкт-Петербурге. Её мечта осуществилась.

Президент спросил девочку, как проходит её поездка. Арина рассказала, что была в Мариинском театре на «Щелкунчике», также посетила ледовое шоу и побывала в Царском селе.

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