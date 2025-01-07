Горловка, ДНР, 7 января, 2025, 12:01 — ИА Регнум. Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко посетил горловскую городскую больницу №2, где пообщался с трудовым коллективом медучреждения. Об этом 7 января сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в Telegram-канале.

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Больница в декабре отметила своё 90-летие.

«Вам хотим сказать огромное спасибо. Коллектив работает, не уходя иногда сутками. Понимаем, что это непросто и требует невероятного профессионализма, а в нынешних условиях ещё и невероятного человеческого мужества», — произнёс Кириенко, обращаясь к сотрудникам.

Пушилин добавил, что пока приступить к капитальному ремонту больницы невозможно, но подходящий период «не за горами».

В ходе визита врачам передали эндоскопическую стойку, которая сможет одновременно делать ряд исследований и выявлять такие болезни, как язвы желудка, гастриты и другие.

Кириенко с Пушилиным также поздравили с наступившим Новым годом и Рождеством бойцов героических 9-й бригады под командованием Тимура Курилкина и 114-й бригады, одним из командиров которой является Илья Емельянов, 51-й армии. Отмечается, что военные настроены оптимистично, так как российские войска наступают широким фронтом.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре прошлого года Кириенко пообщался с жителями села Красная Поляна в ДНР и обсудил вопросы их жизнеобеспечения. Он пообещал помочь с налаживанием разработки песочного карьера. Также прозвучало предложение рассмотреть вопрос о начале производства гипсокартона и профнастилов.

Кириенко также посетил освобождённый российской армией Угледар. Жители рассказали ему, что ждали прихода ВС РФ и знали, что страна их никогда не оставит. Они поблагодарили за освобождение и попросили передать привет главе государства.