Горловка, ДНР, 7 января, 2025, 11:43 — ИА Регнум. Количество мирных жителей, пострадавших при атаке Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Горловку в Донецкой Народной Республике (ДНР), возросло до семи. Об этом 7 января сообщил глава городского округа Иван Приходько.

Даниил Пионтковский/ТАСС

В Дзержинске ранения получили пять человек.

«В результате обстрела жилмассива «Комсомолец» (Никитовский район Горловки) с позиций украинских террористов ранена девочка 2016 года рождения», — дополнил он в Telegram-канале.

В том же жилом массиве пострадал ещё один мирный житель.

Как сообщало ИА Регнум, 7 января украинская армия несколько раз обстреляла Горловку. Также в небе фиксировали движение вражеских FPV-дронов. В результате прямого попадания снаряда ВСУ был повреждён дом в жилом массиве «Комсомолец».

1 января ВСУ обстреляли посёлок Пантелеймоновка в Горловке. Четыре мирных жителя получили ранения. В Горловке в результате атаки украинских формирований повреждение получило здание одного из учреждений.