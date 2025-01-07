Москва, 7 января, 2025, 11:36 — ИА Регнум. Московская квартира российской певицы и актрисы Юлии Паршуты была ограблена в период новогодних праздников. Об этом 7 января рассказал источник телеканала РЕН ТВ.

Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Отмечается, что певица не находилась в своей квартире с 30 декабря 2024 года по 7 января, а по возвращении поняла, что у неё похитили ценные вещи и деньги.

«Преступники вскрыли сейф и вытащили всё оттуда, точная сумма пока неизвестна», — заявил источник.

Он уточнил, что злоумышленники подобрали ключи от квартиры Паршуты, а сейф вскрыли при помощи обыкновенных отвёрток или ножей.

В настоящее время следователи занимаются установлением всех обстоятельств произошедшего.

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