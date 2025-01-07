Вашингтон, 7 января, 2025, 11:49 — ИА Регнум. Голливудские актёры Бен Аффлек и Дженнифер Лопес официально развелись. Об этом 6 января сообщил журнал People.

L. Urman/Global Look Press

Согласно судебным документам, развод состоялся спустя 20 недель после того, как Лопес подала заявление о расторжении брака.

Пара достигла соглашения, в соответствии с которым каждому отходит имущество, которое он приобрёл за время супружеской жизни. В частности, Аффлек сохранил свою долю в продюсерской компании Artists Equity.

Аффлек и Лопес также пришли к договорённости относительно их общего дома. Условия этого соглашения не разглашаются. Поместье уже выставлено на продажу.

Лопес 20 августа подала на развод в Верховный суд Лос-Анджелеса. Она указала в заявлении, что 26 апреля рассталась с Аффлеком. В качестве причины разрыва она указала «непримиримые разногласия».

В 2002–2003 годах Лопес и Аффлек встречались, затем актёры расстались. Пара воссоединилась в апреле 2022 года.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2023 года после семилетнего судебного процесса официально развелись американские актёры Брэд Питт и Анджелина Джоли. С матерью после развода остались трое несовершеннолетних детей. Питту суд дал право на общение с ними. Джоли уступила ему винный бизнес во Франции, Питт выплатил бывшей жене $250 млн. Инициатором развода была Джоли.