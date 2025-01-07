Петрозаводск, 7 января, 2025, 11:06 — ИА Регнум. В Петрозаводске после взрыва газа в квартире жилого дома ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Об этом 7 января сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

МЧС России

«Четверых пострадавших с травмами разной степени тяжести доставили в Республиканскую больницу скорой и экстренной медицинской помощи. Погибших нет», — уточнил он в Telegram-канале.

Жильцов дома решено было эвакуировать, из них шестеро находятся в общежитии на Первомайской проспекте, двое — в общежитии Спортшколы № 3 в Студенческом переулке. Глава республики подчеркнул, что им предоставят круглосуточное питание. Остальные жители дома решили остаться у родственников и знакомых. Для них были организованы трансферы.

Специалисты строительного надзора начали обследовать дом. Им предстоит принять решение о возможности его дальнейшей эксплуатации. Также на месте инцидента работают специалисты оперативных служб и сотрудники городской администрации.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 6 января в пятиэтажном доме в Петрозаводске взорвался газ. В квартире обрушилась межкомнатная стена. Дальнейшего возгорания не последовало. На месте аварии работали 44 специалиста МЧС и девять единиц техники.

В этот же день ранее два человека пострадали в результате взрыва баллона с газом в одном из павильонов на рынке «Славянский мир» в Москве. По предварительной информации, взрыв прогремел на кухне, когда там готовили еду.