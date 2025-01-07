Горловка, ДНР, 7 января, 2025, 11:08 — ИА Регнум. Двое мирных жителей, в том числе ребёнок, получили ранения в Горловке в Донецкой Народной Репсублике в результате атаки украинской армии. Об этом 7 января сообщили в оперативных службах города.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

ВСУ 7 января обстреляли центр Горловки. Сильному обстрелу подвергся Никитовский район. В жилом массиве «Комсомолец» в результате попадания снаряда в дом был ранен мирный житель. Затем поступило сообщение о ранении ребёнка.

«В результате обстрела жилмассива «Комсомолец» с позиций украинских террористов ранена девочка 2016 года рождения», — сообщается в Telegram-канале служб.

Как сообщало ИА Регнум, 1 января ВСУ обстреляли посёлок Пантелеймоновка в Горловке. Четыре мирных жителя получили ранения. В Горловке в результате атаки украинских формирований повреждение получило здание одного из учреждений.