Аксайский район, Ростовская область, 7 января, 2025, 10:49 — ИА Регнум. В рождественскую ночь два человека погибли при пожаре в Ростовской области. Об этом 7 января сообщила в Telegram-канале пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

МЧС Ростовской области

По данным МЧС, в ночь на 7 января пожар вспыхнул на третьем этаже многоквартирного дома на улице Обсерваторной в посёлке Верхнетемерницком. Спасатели вызволили из огня четырёх человек, эвакуировали 70 жильцов, а тела ещё двоих были обнаружены при тушении — 22-летнего мужчины и 64-летней женщины.

К утру возгорание удалось ликвидировать на 250 квадратных метрах, также отмечалось, что в тушении участвовали 59 специалистов и 19 единиц техники. Обстоятельства происшествия на данный момент выясняются, заявили в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, ночью во вторник, 7 января, два человека погибли и ещё трое пострадали в результате пожара в одном из многоквартирных домов во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Сообщается, что возгорание произошло в двухкомнатной квартире на площади 30 квадратных метров, его полностью ликвидировали спустя час после вызова сотрудников МЧС.