Мекка, Саудовская Аравия, 7 января, 2025, 10:45 — ИА Регнум. Улицы священных для мусульман городов Мекки и Медины в Саудовской Аравии ушли под воду в результате мощного наводнения. Об этом 6 января сообщил британский портал Metro.

Кадр из видео

«Мекка в Саудовской Аравии, самый священный город в исламе, пострадала от экстремальных погодных условий. На кадрах, распространяемых в социальных сетях, видно, как целые кварталы [города оказались] частично затоплены из-за проливных дождей», — говорится в публикации.

Отмечается, что мужчины выстраивались в живые цепи для спасения оказавшихся в ловушке во время наводнения в районе Аль-Авали детей. При этом водителям из-за стихийного бедствия пришлось бросить несколько автомобилей и даже туристический автобус.

Метеорологи объявили красный уровень опасности в Мекке, Медине и портовом городе Джидде, где вода неожиданно хлынула каскадом по обычно сухим и каменистым выступам, затопив их. Национальный метеорологический центр (NMC) прогнозирует умеренные и сильные осадки, а также грозы и пыльные бури в течение текущей недели.

Как передавало ИА Регнум, британское Агентство по охране окружающей среды (ЕА) 18 декабря 2024 года сообщило, что свыше 6 млн домов и предприятий в стране находятся в зонах, которым угрожает затопление. Отмечалось, что к 2050 году это число может возрасти до 8 млн.

В середине ноября на Сицилии в результате мощных дождей началось наводнение. Оно вызвало серьёзные разрушения в муниципалитетах Джарре и Рипосто. Местами на острове выпало до 500 мм осадков.