Москва, 7 января, 2025, 10:30 — ИА Регнум. В России в 2025 году водителям придётся отказаться от использования телефона и других посторонних предметов во время поездок. Об этом рассказал 7 января генеральный директор Профессиональной юридической группы АИД юрист Давид Адамс.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Отмечается, что новые поправки к пункту 2.7 ПДД собираются принять ради повышения безопасности на российских дорогах.

«Эти изменения вызывают бурные обсуждения, ведь теперь камеры будут фиксировать любые предметы в руках водителей, а штрафы могут выписываться не только за использование телефона, но и за что угодно — от чашки кофе до мороженого», — отметил эксперт в беседе с RT.

Адамс также добавил, что современные реалии показывают, что водители нередко отвлекаются из-за еды, напитков, телефонов и вейпов, что создаёт аварийные ситуации.

«Поправки призваны устранить любые действия, которые могут повлиять на реакцию и внимание человека за рулем», — заявил он.

Автоэксперт Пётр Баканов 6 января в беседе с ИА Регнум оценил правильность новых поправок к ПДД. По его словам, пока нет систем, полноценно замещающих процесс вождения и экстренного реагирования на изменения дорожных ситуаций, управление автомобилем требует участия рук человека. Автоэксперт также сообщил, что большое количество штрафов за использование телефона во время движения уже были выписаны в результате фотофиксации.

С 1 января штрафы за нарушение правил дорожного движения были существенно повышены. В среднем плата за нарушения выросла в полтора раза. Так, если раньше за превышение скорости мог быть назначен штраф от 500 до 5 тыс. рублей, то сейчас он составляет уже от 750 до 7,5 тыс. рублей.

В Госдуме также намерены рассмотреть законопроект, предполагающий мгновенное оповещение водителя о нарушении Правил дорожного движения. По мнению авторов законодательной инициативы, для профилактики нарушения ПДД, наряду с фотофиксацией, водителей необходимо одновременно уведомить о проступке сигналом красного цвета.