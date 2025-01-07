Хараре, 7 января, 2025, 10:04 — ИА Регнум. В Зимбабве семилетнего Тинотенду Пуду нашли живым спустя пять дней после пропажи. Всё это время он провёл в парке Матусадона с дикими львами. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Jürgen & Christine Sohns/Global Look Press

Из дома в сельской местности он пропал 27 декабря. Следы его ног удалось обнаружить в долине спустя три дня, на следующий день спасатели обнаружили и самого ребёнка. Отмечается, что всё это время Тинотенда питался диким фруктами и засыпал на скалистом утёсе «среди рычащих львов и проходящих мимо слонов». Доступ к питьевой воде он получал, выкапывая небольшие ямы вдоль высохшего берега реки.

«Мы переполнены благодарностью храбрым смотрителям парка, неутомимому сообществу Ньяминьями, которые каждый день били в ночные барабаны, чтобы мальчик услышал звук и определил путь домой, а также всем, кто присоединился к поискам», — написал в соцсети X (бывший Twitter) депутат парламента Муца Муромбедзи.

По подсчётам специалистов, ребёнок прошёл 49 км от своей деревни до места, где его обнаружили. Мальчика доставили в местную клинику для обследования.

Телеканал уточнил, что в Матусадоне обитает около 40 львов, а также слоны, зебры и крокодилы.

Как сообщало ИА Регнум, в июле в Усть-Майском районе Якутии спасли мужчину, который заблудился после участия в тушении пожара и десять дней плутал по лесу. Он пил воду из луж и дважды видел медведя, а затем всё-таки смог выйти к людям. Истощённого и обезвоженного мужчину на вертолёте отправили в больницу.