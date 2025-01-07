Белгород, 7 января, 2025, 10:09 — ИА Регнум. Утром 7 января российские силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник в Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

MOD Russia/Global Look Press

«С 6:30 до 9:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 6 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал о том, что средства ПВО уничтожили несколько украинских воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом.

Люди в результате атаки не пострадали. В районе села Таврово в двух домах выбило стёкла, фасады и кровли зданий получили повреждения.