Вашингтон, 7 января, 2025, 10:04 — ИА Регнум. Специальный посланник по Украине в администрации избранного президента США Дональда Трампа Кит Келлог отложил свою поездку в Киев и другие столицы стран Европы до церемонии инаугурации избранного главы Белого дома, которая пройдёт 20 января. Об этом 7 января сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Rod Lamkey/Global Look Press

Отмечается, что первый визит Келлога в Киев был запланирован на начало января, также он должен был посетить другие столицы европейских стран, в том числе Рим и Париж.

«Новый спецпредставитель избранного президента США Дональда Трампа на Украине отложил ознакомительную поездку в Киев и другие европейские столицы до инаугурации Трампа 20 января», — говорится в публикации.

По словам авторов материала, причины такого решения спецпредставителя избранного главы Белого дома по Украине неизвестны.

Как сообщало ИА Регнум, 25 декабря 2024 года Келлог раскритиковал удары российских военных по украинским объектам. По его словам, администрация Трампа в будущем собирается принести мир в регион.

Ранее, 19 декабря, спецпредставитель Трампа выразил уверенность, что Россия и Украина готовы приступить к переговорам о завершении конфликта. При этом ранее он отмечал, что хочет сосредоточить усилия на приближении начала переговоров между Москвой и Киевом.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков 6 декабря указал на то, что избранный президент США и его команда посылают противоречивые сигналы. При этом дипломат подчеркнул, что Россия открыта для честного диалога на основе взаимного уважения и учёта интересов друг друга, однако нет уверенности, что Вашингтон воспользуется такой возможностью.