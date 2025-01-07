Эксперт напомнил о новых правилах оплаты налога по вкладам
Москва, 7 января, 2025, 10:01 — ИА Регнум. Российские вкладчики в 2025 году будут платить налог на проценты по банковским депозитам в условиях обновлённых правил и меняющейся ключевой ставки Банка России. Об этом 7 января заявил эксперт Института экономики роста им. П. А. Столыпина Дмитрий Григориади.
При оплате налога годовой процентный доход по всем вкладам суммируется. Если общая сумма превышает определённый порог, разница подлежит налогообложению. Порог считался ранее по формуле «1 млн рублей × ключевая ставка ЦБ на 1 января».
Сейчас правила изменились, при расчёте пороговой суммы учитывается максимальная ключевая ставка Банка России за год.
«В 2024 году это дало высокий порог (210 тыс. рублей), а значит — больше необлагаемой части дохода», — процитировал Григориади «Прайм».
С Нового года, если годовой доход россиянина превысит 2,4 млн рублей, с превышения по вкладам придётся платить уже не 13%, а 15%.
При этом валютные вклады пересчитываются в рубли по курсу на дату получения процентов, добавил эксперт.
Как сообщало ИА Регнум, Банк России 25 октября повысил ключевую ставку до рекордных 21% годовых. На заседании 20 декабря ставка сохранилась на этом уровне.
Минфин РФ в начале декабря опубликовал памятку по налогу на проценты по депозитам в 2025 году. Россияне самостоятельно должны уплатить налог, декларацию подавать не нужно. Срок уплаты за 2024 год — до 1 декабря 2025 года.