Москва, 7 января, 2025, 10:01 — ИА Регнум. Российские вкладчики в 2025 году будут платить налог на проценты по банковским депозитам в условиях обновлённых правил и меняющейся ключевой ставки Банка России. Об этом 7 января заявил эксперт Института экономики роста им. П. А. Столыпина Дмитрий Григориади.

Александр Манзюк/ТАСС

При оплате налога годовой процентный доход по всем вкладам суммируется. Если общая сумма превышает определённый порог, разница подлежит налогообложению. Порог считался ранее по формуле «1 млн рублей × ключевая ставка ЦБ на 1 января».

Сейчас правила изменились, при расчёте пороговой суммы учитывается максимальная ключевая ставка Банка России за год.

«В 2024 году это дало высокий порог (210 тыс. рублей), а значит — больше необлагаемой части дохода», — процитировал Григориади «Прайм».

С Нового года, если годовой доход россиянина превысит 2,4 млн рублей, с превышения по вкладам придётся платить уже не 13%, а 15%.

При этом валютные вклады пересчитываются в рубли по курсу на дату получения процентов, добавил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, Банк России 25 октября повысил ключевую ставку до рекордных 21% годовых. На заседании 20 декабря ставка сохранилась на этом уровне.

Минфин РФ в начале декабря опубликовал памятку по налогу на проценты по депозитам в 2025 году. Россияне самостоятельно должны уплатить налог, декларацию подавать не нужно. Срок уплаты за 2024 год — до 1 декабря 2025 года.