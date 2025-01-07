Тверь, 7 января, 2025, 09:27 — ИА Регнум. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил жителей региона с Рождеством Христовым.

Пресс-служба правительства Тверской области

«Рождество объединяет людей всех поколений настоящими человеческими ценностями. Это православная вера, крепкая семья, взаимопомощь, любовь и созидательный труд», — отметил Игорь Руденя в своем обращении. Он заявил, что эти ценности служат прочной нравственной основой для развития государства, защиты суверенитета и уверенного будущего России.

«Православная вера играет ключевую роль в укреплении единства нашего народа, в сохранении нашей исторической памяти и выдающегося наследия, в поддержке наших героев — участников специальной военной операции, их родных и близких», — подчеркнул Тверской области в своем рождественском поздравлении.