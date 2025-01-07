Нью-Дели, 7 января, 2025, 09:18 — ИА Регнум. Бангладешский режиссёр и сценарист Арун Рой ушёл из жизни в возрасте 56 лет. Об этом сообщил журнал India Today.

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Отмечается, что недавно госпитализированный из-за ухудшения состояния здоровья режиссёр больше года боролся с раком и умер в больнице 2 января, что подтвердил его лечащий врач.

По словам медиков, Рой оказался в медучреждениИ в декабре с лёгочной инфекцией, после чего его состояние становилось всё хуже. Прощание с режиссёром состоится 10 января на студии в Харидевпуре.

По информации газеты The Hindu, сыгравший главную роль в фильме Роя «Багха Джатин» актёр Дев заявил в соцсети Х (ранее Twitter), что режиссёр слишком рано ушёл из жизни, назвав его человеком с «золотым сердцем».

Арун Рой (настоящее имя Арунава Райчаудхури) снял такие фильмы, как «The Immortal XI» (2011), «Чолай» (2016), «Хиралал» (2018) и «Багха Джатин» (2023).