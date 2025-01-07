Детройт, США, 7 января, 2025, 09:05 — ИА Регнум. Канадский форвард Алекс Чиассон, являющийся обладателем Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в составе клуба «Вашингтон Кэпиталз», завершил карьеру игрока. Об этом 6 января сообщила пресс-служба НХЛ.

Darryl Dyck/Global Look Press

«Алекс Чиассон, обладатель Кубка Стэнли 2018 года в составе «Вашингтон Кэпиталз», ушёл из НХЛ в понедельник после 11 сезонов», — говорится в сообщении на сайте лиги.

Нападающего на драфте НХЛ 2009 года выбрал во втором раунде под общим 38-м номером клуб «Даллас Старз», а в октябре 2017 года он подписал контракт с «Вашингтоном», в составе которого стал обладателем Кубка Стэнли и где в то время играл и играет по сей день российский форвард и капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин.

На счету 34-летнего хоккеиста 651 матч, в которых он набрал 233 очка (120 шайб + 113 результативных передач). Последней командой Чиассона в НХЛ стала «Детройт Ред Уингз», откуда его отправили в фарм-клуб «Гранд-Рапидс Гриффинс».

Как сообщало ИА Регнум, 2 января Овечкин занял второе место в списке лучших хоккеистов XXI века по версии канадского сайта Sportsnet. Первое место в рейтинге занял канадский нападающий клуба «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.

Днём ранее стало известно, что Овечкин стал единственным действующим игроком НХЛ, сумевшим забить 100 и более голов в декабре. Российский нападающий по этому показателю занимает пятое место за всю историю НХЛ.