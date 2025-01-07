Тибетский автономный район, Китай, 7 января, 2025, 08:25 — ИА Регнум. Количество жертв землетрясения в Тибетском автономном районе, расположенном в юго-западной части Китая, увеличилось до 53. Об этом 7 января сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим от стихийного бедствия.

Jigme Dorje/Global Look Press

«По состоянию на 12:30 (07:30 мск. — Прим. ред.) 7 января в результате землетрясения в уезде Тингри городского округа Шигадзе погибло 53 человека», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ещё 62 человека пострадали.

Как сообщало ИА Регнум, утром 7 января в Тибете на границе Китая с Непалом на территории уезда Тингри произошло землетрясение магнитудой 7,1. Управление штаба по оказанию помощи пострадавшим от землетрясения начало ликвидацию последствий стихийного бедствия и направило рабочую группу в пострадавший район для руководства работами.

У города Дманиси в юго-восточной части Грузии 28 декабря 2024 года произошло землетрясение магнитудой 4,2. Днём ранее в Хельсинки произошло сильнейшее землетрясение за всю историю наблюдений, магнитуда которого составила 1,8.