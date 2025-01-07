Москва, 7 января, 2025, 07:55 — ИА Регнум. Командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) рекомендует иностранным наёмникам не контактировать с местным населением, которое проживает в контролируемой киевским режимом части Донбасса, так как многие поддерживают Россию. Об этом заявил пленный наёмник из Польши.

ИА Регнум Иностранные наёмники, ВСУ

Отмечается, что польского наёмника взяли в плен российские военные Добровольческого корпуса ВС РФ.

«Что касается гражданского населения, это после прибытия на восток Украины у нас была такая рекомендация, чтобы лучше не вступать с ними в контакт, не разговаривать, держаться нейтрально», — приводит «РИА Новости» слова наёмника.

Как поясняет командование ВСУ, местное население в контролируемой Киевом территории Донбасса «разделено», и часть из них имеет пророссийские взгляды, рассказал пленный.

Как передавало ИА Регнум ранее, наёмник из Польши, которого взяли в плен бойцы Добровольческого корпуса российской армии, рассказал, что наёмники из Великобритании, США, Германии, Латвии и ещё ряда стран участвуют в боевых действиях на стороне украинских формирований в так называемом иностранном легионе. По признанию военнопленного, больше всего наёмников из Колумбии и Бразилии. Он добавил, что иностранный легион — это сборная со всего мира.

По словам пленного, киевский режим набирает в войска любых иностранцев, так как в армии не хватает бойцов. Для вербовки иностранных граждан создан специальный сайт. Желающие вступить в Вооружённые силы Украины могут зайти на него, заполнить анкету и дождаться ответа.