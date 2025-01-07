Президент России Владимир Путин встретил Рождество в храме великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве. Этот важный для всех христиан праздник глава государства отметил в окружении российских семей, с которыми встречался в 2024 году, среди них, в частности, были участники и ветераны специальной военной операции (СВО) на Украине, а также волонтеры. Таком известием ознаменован новый, 1048-й день СВО.

Иван Шилов ИА Регнум Рождество Христово

Одним из участников богослужения стал ветеран спецоперации Александр Антонов из Татарстана, полностью утративший зрение, а также — ветеран СВО, студент Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) Иван Багров с племянницей. Присутствовали и действующий военнослужащий СВО Василий Плохих с женой и детьми, 10-летняя участница актива волонтерского движения «Движения Первых» Ариана Барановская с матерью и многие другие.

После службы российский лидер прибыл в храм Христа Спасителя, где лично поздравил с праздником патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Там же был проведён обряд освящения нательных крестов и иконок для военнослужащих в зоне СВО.

«Наш Верховный главнокомандующий пообещал передать их командующим группировками войск, выполняющих особо важные задачи в зоне СВО. Российский лидер попросил, чтобы на отдельных звеньях цепочек к крестам были выгравированы инициалы президента», — сообщил в Telegram-канале 7 января председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Всех россиян с Рождеством Христовым поздравили и военнослужащие группировки войск «Центр».

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3940010" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Поздравление с Рождеством от разведчика-пулеметчика ГВ «Центр», рядового Виктора Архипова

Они благодарят своих близких и всех жителей страны за поддержку и заботу, особенно — за детские письма, которые в трудные минуты согревают души бойцов.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.