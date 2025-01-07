Лондон, 7 января, 2025, 07:41 — ИА Регнум. На официальном аккаунте правительства Великобритании в TikTok появился ролик с участием человекоподобных животных, который призывает мужчин предоставлять женщинам наркотические средства. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

Социальные сети

«Лейбористы подверглись жёсткой критике за создание с помощью искусственного интеллекта видеоролика, содержащего песню с призывом для мужчин давать наркотические средства «непослушным» девушкам», — говорится в публикации.

Отмечается, что видеоролик был опубликован 5 января, в воскресенье. При этом видео сопровождалось песней неприличного содержания на португальском языке

Позже партия извинилась за ролик и удалила его.

«Этот пост — адаптация вирусного тренда в соцсетях, он содержит микс из двух музыкальных треков. Мы признаём, что перевод текстов песни совершенно неприемлем», — объяснили в Лейбористской партии.

Как передавало ИА Регнум, в конце декабря в Германии сотрудники спасательной службы устроили соревнование между собой по числу погибших за смену людей. Отмечалось, что подобный случай произошёл в городе Унна в спасательной службе Reinoldus. Отмечается, что набравший наибольшее количество смертей за смену выигрывал и получал за это приз.

Однако вскоре кто-то из сотрудников на условиях анонимности сообщил об этом в СМИ. Позже участники соревнования заявили, что «не праздновали» смерть людей, а награда выдавалась за «эмоциональные переживания» на работе. В свою очередь руководство Reinoldus заверило, что предпримет все шаги по недопущению подобных случаев в будущем.