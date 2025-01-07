Новый Орлеан, США, 7 января, 2025, 07:21 — ИА Регнум. Президент США Джозеф Байден вместе с супругой Джилл Байден посетил Новый Орлеан в штате Луизиана, где в новогоднюю ночь 15 человек погибли в результате теракта. Об этом 6 января сообщили журналисты пресс-пула Белого дома.

Daniel X. O'Neil Полиция. Новый Орлеан

Отмечается, что Байден с супругой встретились с семьями погибших и с представителями местных властей. Кроме того, действующий президент США с первой леди побывали во Французском квартале и посетили улицу Бурбон-стрит, где произошел теракт. Байден и его супруга возложили цветы на месте теракта в память о жертвах. Затем президентский кортеж направился в собор Святого Людовика, где состоялась поминальная служба.

«Моя жена и я находимся здесь, чтобы поддержать вас, скорбеть с вами, молиться с вами, дать вам понять, что вы не одиноки», — отметил Байден, выступая с речью во время службы.

Президент США подчеркнул, что дал своей команде указание задействовать все возможные ресурсы федеральных и местных правоохранительных органов для оперативного завершения расследования теракта.

Ранее ИА Регнум сообщало, что подозреваемый в совершении террористического акта в новогоднюю ночь в Новом Орлеане Шамсуд-Дин Джаббар предварительно заложил недалеко от места происшествия два взрывных устройства, однако они не сработали во время атаки.

В ночь на 1 января в Новом Орлеане грузовик на большой скорости въехал в группу людей, которые отмечали Новый год. Водитель вышел из автомобиля и открыл огонь, после чего был застрелен полицией. Погибли 15 человек, около 30 получили ранения.

Глава местного управления полиции Энн Киркпатрик проинформировала, что в ходе перестрелки два сотрудника полиции получили огнестрельные ранения. Злоумышленник был ликвидирован, сообщили в ФБР. Телеканал NBC News со ссылкой на представителя федеральных правоохранительных органов США сообщил, что происшествие в Новом Орлеане расследуется как террористический акт.

2 января телеканал CNN сообщал, что Джаббар, предположительно, намеревался убить свою семью. Пока мужчина ехал из Техаса на арендованном грузовике на место совершения теракта, он записал серию видеороликов, в которых он рассказал о разводе с женой и планах совершить расправу над своей семьёй, добавили в СМИ.