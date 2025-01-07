Тибетский автономный район, Китай, 7 января, 2025, 06:53 — ИА Регнум. Как минимум девять человек погибли в результате сильного землетрясения в Тибетском автономном районе (ТАР) на юго-западе КНР. Об этом 7 января сообщило Центральное телевидение Китая.

Анастасия Павлова ИА REGNUM Сейсмограф

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в ТАР на границе с Непалом в 04:05 мск. По данным геологической службы США, эпицентр располагался в 163 км к юго-западу от города Шигадзе, где проживает около 80 тыс. человек. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км.

Точное количество погибших не установлено. Отмечается, что разрушены многие здания, местные власти мобилизовали ресурсы для проведения поисково-спасательных работ. В связи с опасностью возникновения повторных подземных толчков проводится эвакуация населения.

Ранее ИА Регнум сообщало, что возле города Дманиси, расположенного в юго-восточной части Грузии, произошло землетрясение магнитудой 4,2.

27 декабря в Хельсинки произошло сильнейшее землетрясение за всю историю наблюдений. По информации Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), его магнитуда составила 1,8.