Пекин, 7 января, 2025, 06:48 — ИА Регнум. Китай приветствует присоединение Индонезии к БРИКС и поздравляет республику с этим событием. Полноправное членство этой страны позитивно повлияет на страны организации и Глобального Юга, говорится в опубликованном на сайте МИД КНР сообщении.

Иван Шилов ИА REGNUM БРИКС

«Официальное членство индонезийской стороны соответствует общим интересам стран объединения и Глобального Юга, это внесёт позитивный вклад в развитие механизма БРИКС. Принятие новых членов в семью БРИКС соответствует исторической тенденции подъёма Глобального Юга», — сказано в сообщении ведомства.

В министерстве также отметили, что Индонезия является крупной развивающейся страной и важной силой региона, которая разделяет дух БРИКС и активно взаимодействует в формате «БРИКС+».

Помимо этого, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве Китая, БРИКС является важной платформой для укрепления солидарности между странами Глобального Юга.

Как передавало ИА Регнум, 6 января министерство иностранных дел Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в межгосударственном объединении БРИКС, сообщило о вступлении Индонезии в объединение качестве полноправного члена. Отмечалось, что кандидатура Индонезии получила одобрение лидеров БРИКС на саммите в Йоханнесбурге в августе 2023 года в рамках процесса расширения состава полноправных членов. При этом в связи с проведением президентских выборов в 2024 году Индонезия официально сообщила о своей заинтересованности в присоединении к БРИКС только после формирования нового правительства.

В бразильском МИД добавили, что страны БРИКС на основе консенсуса одобрили вступление Индонезии в соответствии с согласованными в Йоханнесбурге руководящими принципами, критериями и процедурами расширения.

27 декабря МИД РФ сообщил, что с 1 января 2025 года девять стран-партнёров присоединятся к БРИКС. Это Белоруссия, Боливия, Индонезия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда, Узбекистан. При этом приглашения войти в категорию партнёров были направлены ещё четырём странам.