Москва, 7 января, 2025, 06:18 — ИА Регнум. Российский расчёт беспилотников «Молния» Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения ВДВ уничтожил с помощью БПЛА укрепления и пехоту ВСУ в районе Часова Яра в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 7 января проинформировали в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Военнослужащие расчёта БПЛА «Молния» Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения ВДВ точечными ударами по укрепрайонам ВСУ в районе огнеупорного завода в Часовом Яре — ДНР — уничтожили командно-наблюдательные пункты ВСУ с пехотой и нарушили систему управления подразделениями украинских войск, обороняющих город», — отметили в оборонном ведомстве.

Там добавили, что, после того как расчёт получил задачу, десантники собрали БПЛА и скрытно запустили его с подготовленной позиции, усилив беспилотник с помощью противотанковой мины ТМ-62. В результате атаки БПЛА была разрушена позиция украинских военных с наблюдательным пунктом и пехотой в заброшенном доме.

Как передавало ИА Регнум, 6 января Минобороны доложило, что бойцы подразделений Южной группировки войск освободили от Вооружённых сил Украины (ВСУ) город Курахово в ДНР. Кроме того, российские силы также нанесли поражение формированиям двух механизированных, двух мотопехотных и горно-штурмовой бригад ВСУ у таких населённых пунктов, как Пискуновка, Алексеево-Дружковка, Миньковка, Часов Яр, Веролюбовка и Янтарное. В результате противник в числе прочего потерял до 265 человек, а также танк Leopard производства ФРГ.

Также армия России за сутки освободила населённый пункт Даченское в ДНР.

3 января житель Часова Яра Валерий Дорош сообщил, что польские наёмники ВСУ по-прежнему находятся в промышленном районе города. По словам мужчины, через соцсети польские наёмники постоянно обращаются с просьбой к киевскому режиму вывести их с этой территории. Дорош также показал журналистам видео, в котором засняты военнослужащие с отличительными знаками ВСУ и звучит иностранная речь.