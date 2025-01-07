Копенгаген, 7 января, 2025, 05:53 — ИА Регнум. Король Дании Фредерик X изменил герб королевства на фоне конфликта между избранным президентом США Дональдом Трампом и властями Гренландии. На это обратила внимание британская газета The Guardian.

«На протяжении 500 лет на предыдущих датских королевских гербах присутствовали три короны — символ Кальмарской унии между Данией, Норвегией и Швецией, которая была заключена Данией между 1397 и 1523 годами. <…> Однако в обновленной версии короны были удалены и заменены более заметными, чем раньше, белым медведем и бараном, символизирующими Гренландию и Фарерские острова соответственно», — отмечает издание.

По мнению автора публикации, данное решение является «упрёком» в адрес Трампа.

В свою очередь королевский дом заявил газете, что три короны были удалены из-за того, что они «больше не актуальны», а изменения были внесены по рекомендации комитета, который был сформирован сразу после его вступления Фредерика X на престол 14 января 2024 года.

Газета вместе с этим напомнила, что король в своей новогодней речи отметил единство Дании и Гренландии.

Как передавало ИА Регнум, 23 декабря Трамп заявил об «абсолютной необходимости» получить в своё владение остров Гренландия, входящий в состав Дании. В тот же день премьер-министр острова Муте Эгеде сообщил, что Гренландия не продаётся и не будет продаваться. Премьер также добавил, что Дания не должна проиграть свою долгую борьбу за свободу.

6 января 2025 года стало известно, что сын избранного президента США Дональд Трамп — младший выехал в Гренландию. Уточнялось, что визит Трампа-младшего неофициальный, а встреч с членами правительства острова не планируется. При этом общественный телерадиоканал Гренландии KNR отметил, что Трамп-младший намерен встретиться с главой правительственной социал-демократической партии «Сиумут» Эриком Йенсеном, который отправил сыну Трампа приглашение посетить остров.

Позже Трамп подтвердил, что его сын прибудет с визитом в Гренландию, а также пообещал вернуть острову «величие».