Москва, 7 января, 2025, 05:19 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ночь на 7 января принял участие в рождественской службе в храме Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве вместе с бойцами спецоперации, волонтёрами и членами их семей.

(сс) Администрация президента России

Так, в службе вместе с российским лидером принял участие участник спецоперации, студент Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) Иван Багров вместе со своей племянницей. Кроме того, в храме также присутствовали российский боец Василий Плохих вместе с супругой и детьми, а также 10-летняя участница волонтёрского «Движения первых» Ариана Барановская и её мать.

Вместе с президентом на рождественской службе были и другие люди, ранее участвовавшие во встречах с Путиным.

Как передавало ИА Регнум, Путин в ночь на 7 января приехал в храм Христа Спасителя и лично поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Рождеством Христовым. Перед этим российский лидер принял участие в рождественской службе в храме Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве. Там глава государства во время службы поставил свечи, перекрестился, после чего вернулся в окружение других верующих.

Ранее Путин поздравил православных и всех отмечающих Рождество россиян.

7 января прошлого года Путин встретил Рождество в храме Спаса Нерукотворного Образа, расположенном на территории резиденции в Ново-Огарёве. На службе вместе с президентом присутствовали семьи военнослужащих, погибших в ходе проведения специальной военной операции.