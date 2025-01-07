Москва, 7 января, 2025, 04:58 — ИА Регнум. Российские вузы перейдут на новую систему высшего образования с 1 сентября 2026 года. Об этом сообщили в Минобрнауки.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Переход всех российских университетов на обновлённую систему высшего образования планируется с 1 сентября 2026 года», — приводит «РИА Новости» сообщение ведомства.

Там добавили, что министерство к указанной дате подготовит и утвердит все необходимые нормативно-правовые акты. При этом в ведомстве подчеркнули, что изменение не коснётся студентов, обучающихся по действующим на данный момент образовательным программам.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 12 мая 2023 года дал старт реализации пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования. Для базового высшего образования срок обучения составит от четырёх до шести лет, для специализированного — от одного года до трёх лет.

14 мая министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что со следующего года в России начнут реформировать систему высшего образования, понятие «бакалавр» упразднят. В России будет высшее образование и высшее специализированное образование, увеличат количество учебных программ продолжительностью 5–5,5 года, сообщил он.