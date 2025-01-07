Вашингтон, 7 января, 2025, 04:48 — ИА Регнум. Как минимум четыре человека погибли из-за снежной бури, накрывшей значительную часть Соединённых Штатов. Об этом 6 января сообщила телекомпания NBC.

Hans Снежный шторм

Уточняется, что два человека погибли в Канзасе в результате ДТП. По данным дорожного патруля штата, внедорожник, в котором ехали люди, занесло во время движения по обледенелой трассе. Автомобиль вылетел с дороги и несколько раз перевернулся. Водитель и пассажир были не пристёгнуты ремнями безопасности, их выкинуло из внедорожника.

В штате Миссури 61-летний работник коммунальных служб Эверетт Картер получил смертельную травму при чистке снега. Ещё один человек погиб в Техасе от переохлаждения, его тело обнаружили возле автобусной остановки.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в США, согласно данным портала FlightAware, более 10 тыс. авиарейсов задержаны или отменены из-за обрушившегося на страну зимнего шторма.

5 января офис мэра Вашингтона ввёл режим чрезвычайной ситуации в столице США из-за идущей на регион снежной бури. Режим ЧС будет действовать до 7 января включительно. Отмечалось, что в пригороде Вашингтона уже частично опустели полки магазинов. Местные жители раскупают продукты, также с полок исчезают бумажные полотенца и туалетная бумага.

Приближающийся мощный снежный буран несёт угрозу для десятков миллионов жителей Соединённых Штатов. В зоне риска 62 млн человек. Шторм станет самым значительным в этом сезоне.